Украина направила в Польшу свой единственный военно-транспортный самолет Ан-70: детали

Ан-70

Реклама

Единственный в Украине самолет Ан-70 с бортовым номером 02 совершил перелет в Польшу. Данные польского мониторингового ресурса и Flightradar24 подтверждают факт перехода в воздушное пространство соседней страны.

Украина направила в Польшу свой единственный военно-транспортный самолет Ан-70, сообщает мониторинговый ресурс Polish Military Radar

Согласно данным интернет-сервиса Flightradar24, борт с обозначением 02 «синий» вошел в польское воздушное пространство днем 15 сентября. Во время полета над территорией Украины транспондер самолета был выключен и активировался только после перехода границы Польши, что делает невозможным отслеживание его маршрута в реальном времени на украинской территории.

Реклама

С момента начала полномасштабного вторжения России украинская транспортная авиация не раскрывает информацию о своих полетах из соображений безопасности.

Ан-70 был принят на вооружение Вооруженных Сил Украины в 2015 году и до сих пор существует в единственном экземпляре. В течение этого времени компания «Антонов» проводила работы по модернизации самолета. Самолет вернулся к полетам в июле 2021 года после длительной стоянки в рамках подготовки к демонстрационному полету, посвященному 30-й годовщине восстановления независимости Украины.

Этот перелет стал вторым за последний год примером перемещения украинских военно-транспортных самолетов в Польшу: в октябре прошлого года прототип Ан-178-100Р также прибыл в аэропортгорода Быдгощ имени Игнация Яна Падеревского.

Напомним, ранее мы писали о том, что новый военно-транспортный самолет короткого взлета и посадки АН-70, принятый на вооружение ВСУ в январе, успешно преодолел специальные испытания в Африкепо перевозке военного груза.