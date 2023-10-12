Зеленский провел Ставку и рассказал о "хороших результатах"

Перед украинскими производителями оружия поставили задачу обеспечить армию всем необходимым – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов.

В четверг, 12 октября президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки, одним из главных вопросов которого было обеспечение ВСУ оружием украинского производства.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

“Минстратегпром имеет четкую задачу представить программу обеспечения украинским оружием по всем ключевым потребностям – от ракет и дронов до бронетехники и снарядов. По отдельным элементам такой программы уже были доклады. Хорошие результаты. Будут значимее”, — пообещал Зеленский.

Отдельное поручение получили вице-премьер-министр Федоров и министр обороны Умеров по максимальной цифровизации поставок для Сил обороны.

“Полная подотчетность и контроль – наш приоритет. Есть четкие сроки реализации”, – сообщил Зеленский.

Также президенту доложили о ситуации на фронте командующие Залужный, Сырский и Тарнавский.

Еще одним вопросом, который был рассмотрен на заседании, была ситуация на Ближнем Востоке.

"Комплексный анализ от председателя Службы внешней разведки Литвиненко. Учитываем все факторы, заботимся об интересах наших граждан в регионе и работаем с партнерами ради недопущения более широкой дестабилизации”, — сообщил украинский президент.

Напомним, Украина планирует потратить 1,5 млрд долларов на производство вооружения и техники в 2024 году. Прежде всего речь идет о дронах и дальнобойных ракетах.

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