Украина нашла "Ахиллесову пяту" Путина и принялась по ней бить: вот секрет ударов по НПЗ

НПЗ горят по всей России

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Когда Россия начинала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в Кремле рассчитывали на легкую и скорую кампанию. Однако украинские Силы обороны не только держат оборону, но и нашли способ наносить хирургические удары по одному из главных столбов российской экономики и ВВП — нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Об этом пишет издание Xataka.

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Украина демонстрирует настоящий мастер-класс по проведению высокоточных атак. Нефтеперерабатывающий завод может заниматься сотнями гектаров и иметь тысячи единиц оборудования, однако для полной остановки его работы не нужно уничтожать предприятие полностью. Киев успешно эксплуатирует критические уязвимости российских объектов, делая процесс ремонта для Москвы не менее сложным, чем защита от последующей волны дронов.

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Координированная кампания и удары по самым уязвимым узлам

Как сообщает The Washington Post, атаки на российские НПЗ являются частью спланированной кампании, призванной вывести из строя энергетическую инфраструктуру противника. Благодаря скачку в собственном производстве беспилотников и разведывательным данным союзников, украинские силы целятся не в заводские здания, а в важнейшие компоненты предприятий.

Кроме НПЗ, поражения терпят и другие объекты нефтяной инфраструктуры по всей РФ: резервуары с горючим, насосные станции и трубопроводы, что существенно усложняет логистику и транспортировку сырья. По оценкам аналитиков, до конца августа 2026 из строя было выведено около половины общих мощностей нефтепереработки России.

По данным СМИ, главной целью украинских беспилотников стали так называемые установки ЭЛОУ-АВТ — электрообессоливающие и атмосферно-вакуумные трубчатые установки. Они являются «сердцем» НПЗ и используются на первых этапах обработки сырой нефти для удаления воды и солей перед ее подачей в ректификационные колонны. Если вывести из строя именно эту установку, вся технологическая цепь останавливается, даже если остальное оборудование завода остается невредимым.

«Наша цель — важнейшие узлы НПЗ. Нам не нужно взрывать весь завод. Мы точно знаем, куда ударить, чтобы предприятие остановилось и не смогло быстро восстановиться», — рассказал командир украинского батальона беспилотников с позывным «Танго» в комментарии The Washington Post.

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Санкции делают невозможным ремонт, а геолокация играет против Кремля

Анализ 54 эпизодов поражения российских объектов свидетельствует, что более чем в половине случаев детали первоочередной важности получили критические повреждения. Специалисты отмечают: проблема для РФ заключается не только в сложности ремонта, но и в высокой интенсивности атак, просто не оставляющих времени на восстановление.

Ситуацию для Москвы катастрофически усложняют западные санкции. Еще с февраля 2022 г. Евросоюз запретил экспорт в Россию оборудования для атмосферно-вакуумной дистилляции и вторичной переработки нефти. Найти замену западным комплектующим в короткие сроки РФ не может.

Даже Владимир Путин был вынужден признать, что украинские удары по НПЗ нанесли ощутимый удар по экономике страны, оценив прямые потери примерно в 1% ВВП России. В попытках защитить нефтяной сектор российский диктатор призвал частные компании самостоятельно закупать системы ПВО и подписал указ, разрешающий государству брать под контроль частные критические объекты, если их владельцы не способны обеспечить защиту.

В то же время, главный исторический козырь России — ее гигантская территория — превратился в ловушку. Нефтеперерабатывающие заводы рассредоточены по регионам на тысячи километров друг от друга. Чтобы прикрыть каждый из них, требуется множество систем обнаружения и средств ПВО. Как следствие, российская противовоздушная оборона вынуждена распылять силы по всей стране, тщетно пытаясь решить сложную логистическую задачу, когда угроза может прилететь в глубокий тыл.

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Война в Украине переходит на территорию РФ — последние новости

Ранее мы писали о том, что в ночь на 22 октября в российском Серпухове Московской области, по сообщениям мониторинговых ресурсов, атаковали 75-й арсенал — предприятие оборонно-промышленного комплекса РФ, занимающееся ремонтом и восстановлением военной техники.

Напомним, в ночь на 22 октября на территории России прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщали об атаках беспилотников сразу в нескольких регионах, в том числе в Московской области. Также появилась информация о возможном применении ракет. По сообщениям из российских соцсетей, взрывы раздавались в Туле, Липецке, Курской и Белгородской областях.

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