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- Украина
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Украина нашла новые способы для ударов по России: Bloomberg раскрыл возможности ВСУ
Этому способствуют развитие собственного вооружения, использование спутниковых снимков и разведывательных данных.
Украина существенно расширила возможности наносить дальнобойные удары по российской инфраструктуре, в частности, нефтеперерабатывающим заводам, газовым терминалам, военным объектам и судам.
Об этом сообщает Bloomberg.
По данным издания, украинские дальнобойные возможности заметно выросли по сравнению с прошлым годом. Если раньше ударные аппараты могли выполнять задания на расстоянии около 100 км, то теперь Украина применяет небольшие и относительно недорогие крылатые ракеты, способные поражать цели в глубине России и временно оккупированных территориях.
Подготовка ударов предполагает использование подробных карт, разведывательной сети и спутниковых снимков западных партнеров. К анализу промышленных объектов привлекают специалистов энергетической отрасли, которые помогают определять их уязвимые места.
В сентябре подразделение Kairos совместно с другими украинскими формированиями вызвало пожар на нефтеперерабатывающем заводе в районе Москвы. В ходе подготовки операции военные анализировали не только актуальные спутниковые снимки, но и архивные изображения. Это позволило отследить изменения на объекте и уточнить цели.
В то же время, во время операций на территории России украинские военные не могут использовать Starlink как канал связи, поскольку этот сервис там выключен.
Для выполнения задач применяют как дистанционно управляемые беспилотники, так и крылатые ракеты, предварительно программируемые для полета до определенных целей.
Как пишет Bloomberg, расширение украинских дальнобойных возможностей сопровождается увеличением числа атак на российские НПЗ, газовые терминалы, танкеры в Черном море и военные объекты.
Результаты работы Kairos позволили расширить подразделение из батальона до 7-го отдельного Центра беспилотных систем. Теперь это большая структура, в которой служат сотни военнослужащих, которая также может координировать работу других подразделений.
Последствия атак на отдаленные цели испытывает и российская экономика. По данным Bloomberg, потребители в России сталкиваются с дефицитом отдельных товаров и ростом цен. Повреждение центров обработки данных также затрудняет интернет-трафик и торговлю.
В то же время, Украина сталкивается с рядом серьезных вызовов. Приближение холодной зимы повышает нагрузку на энергетическую систему, ресурсы противовоздушной и противоракетной обороны сокращаются, а отношения с США, ранее оказывавшие Киеву наибольшую поддержку, ухудшились.
Ранее сообщалось, что в субботу, 24 октября, в московских аэропортах задержали или упразднили более 210 рейсов на фоне атаки украинских беспилотников.
Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины нанесли удары по важным объектам на территории РФ.