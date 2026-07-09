Украина нашла шесть способов компенсировать дефицит Patriot: что входит в план Киева

Как компенсировать дефицит Patriot

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Из-за острой нехватки американских ПВО Patriot украинские города остаются крайне уязвимыми для регулярных российских зверских атак. Поставки вооружения от международных партнеров существенно замедлились — среди главных причин эксперты называют войну США с Ираном и ограниченные темпы мирового оборонного производства. Однако есть способы, как временно минимизировать дефицит ракет к Patriot.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Как Украина минимизирует последствия дефицита систем Patriot

Вчера президент США Дональд Трамп заявил о готовности разрешить Украине развернуть собственное производство перехватчиков Patriot. Но реализация этого может затянуться на годы. Эксперты прогнозируют, что на создание ракет к ПВО Patriot Украине может понадобиться не менее 1,5 года.

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Чтобы не ждать медленных решений союзников, Киев разработал и воплощает собственный план из шести пунктов. Он призван снизить вред от дефицита ПВО.

Первый пункт плана — экономное использование ракет. В отличие от стандартной практики США и стран НАТО украинские Силы обороны используют перехватчики Patriot только для поражения баллистических ракет. Их не применяют против крылатых ракет или дальнобойных дронов, отмечает Джастин Бронк из Королевского института объединенных служб.

Эксперт Валерий Романенко добавляет, что по нормативам надежного уничтожения одной баллистической цели обычно выпускают до трех перехватчиков. В украинских реалиях военным приходится ограничиваться только одной ракетой, что сознательно снижает вероятность сбития, но позволяет сохранить запас.

«Часто приходится полагаться на операторов-людей, потому что автоматизированные системы могут выпустить больше ракет для уничтожения одной цели — гораздо больше одной или двух», — говорил пресс-секретарь ВВС Украины Юрий Игнат.

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Второй пункт плана — перенос ударов на российскую оборонку. Кроме российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры, целями украинских сил все чаще становятся предприятия ВПК России, производящие компоненты для ракет и дронов.

По имеющимся данным, для таких операций Украина использует крылатые ракеты FP-5 Flamingo. В то же время дальнобойные дроны имеют относительно небольшую боевую нагрузку. По словам Валерия Романенко, их мощности недостаточно для пробития железобетонных укрытий, в которых расположено производство ракет.

Пункт плана защиты в условиях дефицита номер три — рассредоточение и подземная защита. С первых дней полномасштабной войны Украина распределила мощности оборонно-промышленного комплекса по всей территории страны и за ее пределами.

Один из производителей разместил свой главный завод в загородном доме, ряд других компаний собирает ракеты на площадках в Великобритании и Германии, а часть производственных линий перенесена под землю.

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Четвертый пункт плана — поиск альтернатив и собственные разработки. Украинская компания Fire Point работает над созданием собственного комплекса ПВО. Его лётные испытания запланированы на это лето, хотя точные сроки поступления системы на вооружение пока не разглашают.

Пункт номер пять — усиление гражданской дисциплины. Более четырех лет войны выработали у многих граждан кое-какое безразличие к сигналам воздушной тревоги. При всем том осознание дефицита ракет к Patriot заставляет гражданских ответственнее относиться к тревогам и чаще пользоваться укрытиями.

Пункт защиты номер шесть — принуждение России к миру благодаря экономическим и военным убыткам. Общий план Киева состоит в сдерживании россиян вдоль линии фронта с одновременным нанесением максимального ущерба внутри РФ — вплоть до момента, когда Кремль будет вынужден пойти на полное прекращение огня.

Как отмечают аналитики, промежуточным сценарием может стать и частичное перемирие, при котором Россия обяжется прекратить бомбардировку городов в обмен на отказ Украины от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.

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Производство Patriot в Украине: последние новости

Напомним, советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов «Флэш» позитивно оценил перспективы развертывания в Украине локального производства ракет-перехватчиков PAC для систем ПВО Patriot.

Это стало реакцией на заявление президента США Дональда Трампа о готовности предоставить украинским производителям соответствующую лицензию.

Бескрестнов отметил в соцсетях, что лично исследовал элементы уже использованных ракет PAC и убежден в наличии необходимого потенциала украинского оборонпрома для освоения этой технологии.

Он назвал возможный запуск производства чрезвычайно важным шагом для усиления защиты украинского неба и отметил необходимость скорейшего старта этого процесса.

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