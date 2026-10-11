Украина нашла способ сдерживать российскую баллистику без Patriot — Хмара

Ракетный удар / © ТСН.ua

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Украинские военные нанесли удар по восьми российским пусковым установкам, которые используются для запуска баллистических ракет по Украине. Три установки были полностью уничтожены, ещё пять получили значительные повреждения.

Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара на брифинге; его заявления цитирует «Суспільне».

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По словам Хмары, Силы обороны в сентябре поразили восемь пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и зенитного ракетного комплекса С-400, которые российская армия использует для нанесения ударов по украинской территории.

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Пять комплексов получили значительные повреждения, а три были полностью уничтожены. Благодаря этим действиям российская армия временно отложила запланированные массированные удары по Украине.

В то же время угроза баллистических атак остается критической из-за недостаточного количества средств противоракетной обороны в составе украинских Сил обороны.

«Имеющихся и потенциальных поставок ракет для противоракетной обороны недостаточно, чтобы полностью нейтрализовать эту угрозу. Минобороны работает с партнерами над ускорением поставок необходимых ракет», — заявил министр.

Как устраняют другие воздушные угрозы

Хмара также рассказал о противодействии российским ударным беспилотникам. По его словам, эффективность уничтожения обычных «Шахедов» превышает 90%.

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Для борьбы с реактивными беспилотниками Украина испытывает дроны-перехватчики и крупнокалиберные турели. Параллельно продолжается наращивание объемов производства этих средств.

Самым эффективным способом перехвата реактивных «Шахедов» министр назвал авиацию. Украинские пилоты совершенствуют свои навыки, благодаря чему тратят меньше боеприпасов на поражение одной цели. Кроме того, Украина расширяет возможности технического обслуживания истребителей F-16.

Одним из направлений противодействия российским воздушным атакам является создание специализированных подразделений для уничтожения экипажей российских беспилотников.

Для противодействия управляемым авиационным бомбам (УАБ) украинские военные наносят удары по российским самолетам и аэродромам, пытаясь уничтожить средства, с помощью которых РФ осуществляет такие атаки.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал российские реактивные «Шахеды» самой серьезной проблемой для украинской противовоздушной обороны. По его словам, Украина развивает сразу несколько направлений для противодействия таким беспилотникам.

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