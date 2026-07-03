Президент РФ Владимир Путин и Крымский мост

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Силы обороны Украины усиливают удары по временно оккупированному Россией Крыму, превращая полуостров в новую болевую точку давления на Кремль. Таким образом Киев стремится нанести региону, особенно дорогому для президента России Владимира Путина, такой ущерб, чтобы заставить его согласиться на прекращение войны.

Об этом пишет The New York Times.

Как отмечает издание, усиление украинских ударов по линиям снабжения и инфраструктуре Крыма обострило ситуацию на полуострове и ознаменовало новый этап неопределенности.

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В ночь на четверг, 2 июля, Россия в ответ нанесла массированный удар баллистическими ракетами и дронами по Киеву, убив по меньшей мере 30 человек — это, по мнению NYT, стало сигналом того, что Путин не намерен уступать.

В издании приводятся четыре основных направления давления.

Во-первых, украинские удары нарушили поставки топлива в Крым: власти ввели нормированное распределение, а впоследствии почти полностью прекратили продажу бензина населению, оставив его для коммунальных и экстренных служб.

Во-вторых, тысячи жителей страдают от длительных отключений электроэнергии, которые затронули водоснабжение, детские лагеря и малый бизнес — в частности, в Севастополе без света оставались не менее 100 улиц.

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В-третьих, NYT обращает внимание на уязвимость единственной транспортной артерии Крыма — Керченского моста, который Украина неоднократно атаковала, и сообщает, что дальнейший вывод переправы из строя может превратить полуостров в фактический «остров».

В-четвертых, издание отмечает, что эти удары стали возможными благодаря значительному наращиванию Украиной собственного производства дронов и ракет — оружия, которое президент Владимир Зеленский назвал «санкциями дальнего действия».

Несмотря на давление, Путин в интервью в воскресенье заявил, что атаки не повлияют на его решимость продолжать войну, при этом пообещав жителям Крыма обеспечить все их потребности. Однако назначенный Москвой глава полуострова Сергей Аксенов признал, что в ближайшее время в продаже не будет больших объемов топлива.

Удары Украины по оккупированному Крыму — последние новости

В ночь на 3 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, были совершены нападения на энергообъекты.

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Из-за атак Сил обороны оккупационные администрации Керчи и Феодосии в срочном порядке эвакуируют документы и технику, а часть чиновников уже выехала в Краснодарский край РФ.

Тем временем российские оккупанты смоделировали атаку десанта ВСУ на Крым и развернули оборону даже в Керчи.

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