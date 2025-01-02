Остановка транзита российского газа через территорию Украины стала очень чувствительным ударом по российским интересам. В частности, это показывает удар дронами по правительственному кварталу в Киеве 1 января. Киев нашел уязвимое место "фюрера" Владимира Путина.

Такое мнение высказал аналитик Дмитрий Золотухин в колонке "Форбс".

"Парадоксально, Путин всячески угрожал закрутить трубу и заморозить европейцев. Даже приказал взорвать свои же Северные потоки. Европейцы очень боялись и были готовы отдать Путину не только Украину, но и своих жен и дочерей, лишь бы кощей (Путин – Ред.) не поднимал". им цены. А закрутили вентиль украинцы. сознательно избавили себя от доходов от транзита, потому что оказалось, что для украинцев слово "ценности" имеет ценность, а для европейцев слово "values" всегда имело только цену", — отмечает Золотухин.

Он выразил мнение о том, что теперь – после закрытия транзита, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "выдавит из кощея все, что захочет, за использование Южного потока".

"Яйцо кощея мы поразили. Теперь осталось вытащить и сломать иглу. Если в Вашингтоне, Берлине и Вене поймут, что сломанная игла гарантирует возвращение business as usual, то скоро дадут ATACAMS и TAURUS", — говорит аналитик.

Напомним, 1 января в 07:00 Украина прекратила транспортировку российского природного газа через свою территорию в интересах национальной безопасности.

В то же утро армия РФ атаковала Киев. оккупанты ударили прямо по центру столицы. Погибли два человека.

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