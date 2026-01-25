- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 598
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина навсегда изменила мир, даже если мир будет достигнут — The Telegraph
Война в Украине оставляет необратимые последствия для мира.
Даже если мир между Украиной и Россией будет достигнут, война изменила мировую геополитику навсегда и оставила необратимые экономические и стратегические последствия.
Об этом сообщил британский экономист и журналист Лиам Голлиган в статье для издания The Telegraph.
Начало 2026 года ознаменовалось относительным успокоением на глобальной политической арене после ряда кризисов, включая энергетические конфликты и экономические споры США с Европой. В то же время главное внимание снова сосредоточено на возможном мире между Украиной и Россией.
На прошлой неделе состоялись первые трехсторонние переговоры между украинскими, российскими и американскими делегациями после полномасштабного вторжения Москвы в 2022 году. Переговоры касались будущего украинских территорий под контролем России. Представитель США Стив Уиткофф сообщил о «существенном прогрессе», а президент Украины Владимир Зеленский отметил, что договоренность по этому вопросу «почти готова».
Несмотря на это, многие западные лидеры и аналитики остаются критическими к возможному миру, настаивая, что Украина не должна уступать территории, чтобы не поощрить незаконное вторжение Кремля.
Несмотря на это, эксперты ожидают, что прекращение активных боевых действий принесет значительные экономические преимущества:
Стабилизация энергетики: Европейские цены на газ и нефть могут существенно упасть, вернув к более предсказуемому уровню энергетический рынок.
Восстановление экспорта Украины: «Хлебница мира» возвращается на мировые рынки, что будет способствовать снижению цен на продовольствие и повысит продовольственную безопасность в Европе и мире.
Открытие морских и воздушных путей: Свободная торговля через Черное море и потенциальное восстановление российского воздушного пространства снизит расходы на транспортировку и авиаперевозки.
Восстановление инфраструктуры: Планируется один из крупнейших проектов модернизации и строительства в современной истории — более $1 трлн частных и государственных инвестиций в восстановление Украины в течение следующего десятилетия.
Голлиган подчеркивает, что даже если мир будет достигнут, геополитический ландшафт останется разделенным на два больших блока: западные страны и остальной мир. Китай, Индия и другие ключевые государства поддерживали или не санкционировали Россию, что сделало глобальные альянсы менее предсказуемыми.
Напомним, ранее мы сообщали, что 23-24 января между США, Украиной и Россией состоялись переговоры в Абу-Даби.
Сино-российская торговля почти удвоилась с 2022 года, достигнув почти $250 млрд, а страны БРИКС активно развивают альтернативные глобальные финансовые и платежные системы, независимые от западного контроля.
Автор статьи подчеркивает, что даже после потенциального мира эффект войны будет ощутим десятилетиями — изменения в глобальной экономике, энергетике и геополитике уже стали постоянными.