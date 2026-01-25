Украина навсегда изменила мир, даже если мир будет достигнут — The Telegraph

Киев / © iStock

Даже если мир между Украиной и Россией будет достигнут, война изменила мировую геополитику навсегда и оставила необратимые экономические и стратегические последствия.

Об этом сообщил британский экономист и журналист Лиам Голлиган в статье для издания The Telegraph.

Начало 2026 года ознаменовалось относительным успокоением на глобальной политической арене после ряда кризисов, включая энергетические конфликты и экономические споры США с Европой. В то же время главное внимание снова сосредоточено на возможном мире между Украиной и Россией.

На прошлой неделе состоялись первые трехсторонние переговоры между украинскими, российскими и американскими делегациями после полномасштабного вторжения Москвы в 2022 году. Переговоры касались будущего украинских территорий под контролем России. Представитель США Стив Уиткофф сообщил о «существенном прогрессе», а президент Украины Владимир Зеленский отметил, что договоренность по этому вопросу «почти готова».

Несмотря на это, многие западные лидеры и аналитики остаются критическими к возможному миру, настаивая, что Украина не должна уступать территории, чтобы не поощрить незаконное вторжение Кремля.

Несмотря на это, эксперты ожидают, что прекращение активных боевых действий принесет значительные экономические преимущества:

Стабилизация энергетики: Европейские цены на газ и нефть могут существенно упасть, вернув к более предсказуемому уровню энергетический рынок.

Восстановление экспорта Украины: «Хлебница мира» возвращается на мировые рынки, что будет способствовать снижению цен на продовольствие и повысит продовольственную безопасность в Европе и мире.

Открытие морских и воздушных путей: Свободная торговля через Черное море и потенциальное восстановление российского воздушного пространства снизит расходы на транспортировку и авиаперевозки.

Восстановление инфраструктуры: Планируется один из крупнейших проектов модернизации и строительства в современной истории — более $1 трлн частных и государственных инвестиций в восстановление Украины в течение следующего десятилетия.

Голлиган подчеркивает, что даже если мир будет достигнут, геополитический ландшафт останется разделенным на два больших блока: западные страны и остальной мир. Китай, Индия и другие ключевые государства поддерживали или не санкционировали Россию, что сделало глобальные альянсы менее предсказуемыми.

Напомним, ранее мы сообщали, что 23-24 января между США, Украиной и Россией состоялись переговоры в Абу-Даби.

Сино-российская торговля почти удвоилась с 2022 года, достигнув почти $250 млрд, а страны БРИКС активно развивают альтернативные глобальные финансовые и платежные системы, независимые от западного контроля.

Автор статьи подчеркивает, что даже после потенциального мира эффект войны будет ощутим десятилетиями — изменения в глобальной экономике, энергетике и геополитике уже стали постоянными.