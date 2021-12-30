Украина не будет признавать "Спутник" или другую вакцину российского производства: подробности

Украина готова вакцинировать всех своих граждан прямо на контрольных пунктах пропуска с временно оккупированными территориями.
Украина не будет признавать "Спутник" или какую-либо другую вакцину против COVID-19 российского производства.
Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, — пишет Укринформ.
"Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину... Вопрос о признании "Спутник" или "Спутник Лайт" вообще не стоит", — подчеркнула Верещук.
Украина готова вакцинировать всех своих граждан прямо на контрольных пунктах пропуска с временно оккупированными территориями.
"У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на пунктах КПВВ наших граждан, например, на Чонгаре или на Каланчаке, на Станице Луганской", — пояснила вице-премьер.
Верещук добавила, что Украина обеспечивает прививку своих граждан вакцинами мирового производства.
Напомним, Франция заявила, что не будет пускать к себе туристов, вакцинированных российским препаратом от коронавируса SputnikV. Свои шаги страна будет координировать со всеми членами Евросоюза. В Брюсселе пока решили разрешить въезд из третьих стран людям, получившим прививку препаратами, одобренными в ЕС или ВОЗ. Следует заметить, что Греция — единственная страна Европейского Союза, которая на национальном уровне признала российский SputnikV.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.