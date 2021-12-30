Украина не будет признавать "Спутник" или другую вакцину российского производства: подробности

Украина не будет признавать "Спутник" или другую вакцину российского производства: подробности

Украина готова вакцинировать всех своих граждан прямо на контрольных пунктах пропуска с временно оккупированными территориями.

Украина не будет признавать "Спутник" или какую-либо другую вакцину против COVID-19 российского производства.

Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, — пишет Укринформ.

"Мы не признаем и не будем признавать российскую вакцину... Вопрос о признании "Спутник" или "Спутник Лайт" вообще не стоит", — подчеркнула Верещук.

Украина готова вакцинировать всех своих граждан прямо на контрольных пунктах пропуска с временно оккупированными территориями.

"У нас есть возможность обеспечить вакцинацию на пунктах КПВВ наших граждан, например, на Чонгаре или на Каланчаке, на Станице Луганской", — пояснила вице-премьер.

Верещук добавила, что Украина обеспечивает прививку своих граждан вакцинами мирового производства.

Напомним, Франция заявила, что не будет пускать к себе туристов, вакцинированных российским препаратом от коронавируса SputnikV. Свои шаги страна будет координировать со всеми членами Евросоюза. В Брюсселе пока решили разрешить въезд из третьих стран людям, получившим прививку препаратами, одобренными в ЕС или ВОЗ. Следует заметить, что Греция — единственная страна Европейского Союза, которая на национальном уровне признала российский SputnikV.

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