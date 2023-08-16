Украина не будет вести переговоры с Россией по контракту на транзит газа — Минэнерго

Действие контракта, предусматривающего транзит Россией газа в Европу через территорию Украины, истекает в следующем году.

После завершения контракта на транзит газа в Россию Украина не будет вести переговоры о его продлении.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко в интервью Украинской службе Голоса Америки.

2024 завершается действие контракта, предусматривающего транзит Россией газа в Европу через территорию Украины. Продолжение будет зависеть от того, сможет Европа обойтись без российского газа.

По словам Галущенко, Украина не будет выступать стороной переговоров с Россией о возможном продлении транзита.

Он также надеется, что в следующем году Европа сможет диверсифицировать поставки и не будет нуждаться в российском газе вообще.

"Во-первых, мы точно не будем стороной переговоров с россиянами, и это совершенно очевидно, а во-вторых, я думаю, что следующий год будет показателен с точки зрения возможности Европы функционировать вообще без российского газа. Я вижу все предпосылки для того, чтобы это произошло", — заявил министр. Он напомнил заявление еврокомиссарки Кадры Симсон о том, что Европа стремится вообще избавиться от российского газа.

Министр также отметил, что пока рано прогнозировать, что произойдет в следующем году из-за непредсказуемой агрессивной политики России.

"Мы же имеем дело с россиянами – они могут прекратить действие этого контракта в любой день. Это совершенно очевидно, что это не связано с юридическими формальностями", – добавил Галущенко.

А вот Украина уже этой зимой может сыграть значительную роль в обеспечении стабильности рынка газа в Европе, отметил министр. Несмотря на войну, европейские компании продолжают хранить газ в украинских газохранилищах, и этот тренд, по мнению министра, будет только расти.

"Я уверен, что в ближайший месяц будет только увеличение объемов закачки газа, а это значит, что Украина — надежный партнер даже во время войны. Во-вторых, это то, что Украина способна обеспечить безопасность поставок для Европы, и это важно", — добавил министр.

Накануне украинская группа компаний "Нафтогаз" подала иск в суд США с требованием взыскать с РФ компенсацию за потерю имущества компаний и убытки во время оккупации Крыма, а это $5 млрд, включая проценты за убытки.

Читайте также: