Украина не была готова к вторжению в 2022 году — опрос КМИС
Большинство украинцев считают, что Украина была не готова к вторжению из-за недостаточных усилий власти и позиции населения.
Четыре из пяти украинцев считают, что государство сделало недостаточно для подготовки к полномасштабному российскому вторжению в феврале 2022 года.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Такого мнения, как показал опрос, придерживается большинство (81%) украинцев
Еще 37% считают, что государство скорее приложило недостаточные усилия, хотя кое-что все-таки сделало. Еще 44% убеждены, что подготовка была совершенно недостаточной.
В то же время, 16% опрошенных считают, что Украина сделала скорее или полностью достаточно для подготовки. Из них 14% отметили, что страна, скорее, сделала достаточно, но были просчеты. Только 2% считают, что подготовка была вполне достаточной.
Напомним, война в Украине длится четвертый год. Временно оккупированными остаются левый берег Херсона, Запорожья, Донецка и Луганской области, а также Крым.
Накануне Управление ООН по правам человека обнародовало отчет, предупреждающий о значительном росте жертв среди гражданского населения и нарушений прав человека в Украине. Это происходит на фоне усиления боевых действий и развития тактики ведения войны, в частности резкого увеличения атак беспилотников, часто приводящих к смертельным исходам.
Почти половина всех жертв среди гражданского населения были вызваны ракетами, боеприпасами, авиационными бомбами, сброшенными в густонаселенных районах.