Украина не была готова к вторжению в 2022 году — опрос КМИС

Украинцы назвали причины неготовности к российскому вторжению / © Associated Press

Четыре из пяти украинцев считают, что государство сделало недостаточно для подготовки к полномасштабному российскому вторжению в феврале 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Такого мнения, как показал опрос, придерживается большинство (81%) украинцев

Еще 37% считают, что государство скорее приложило недостаточные усилия, хотя кое-что все-таки сделало. Еще 44% убеждены, что подготовка была совершенно недостаточной.

В то же время, 16% опрошенных считают, что Украина сделала скорее или полностью достаточно для подготовки. Из них 14% отметили, что страна, скорее, сделала достаточно, но были просчеты. Только 2% считают, что подготовка была вполне достаточной.

Напомним, война в Украине длится четвертый год. Временно оккупированными остаются левый берег Херсона, Запорожья, Донецка и Луганской области, а также Крым.

Накануне Управление ООН по правам человека обнародовало отчет, предупреждающий о значительном росте жертв среди гражданского населения и нарушений прав человека в Украине. Это происходит на фоне усиления боевых действий и развития тактики ведения войны, в частности резкого увеличения атак беспилотников, часто приводящих к смертельным исходам.

Почти половина всех жертв среди гражданского населения были вызваны ракетами, боеприпасами, авиационными бомбами, сброшенными в густонаселенных районах.