Украина не может отказаться от территорий: Зеленский о мирных переговорах

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о территориях остается самым сложным в переговорах о прекращении войны. Именно здесь позиции Киева и Москвы существенно расходятся.

Об этом он рассказал в интервью Fox News .

«Мы не можем просто выйти из наших территорий. Это вне нашего закона. Это не только закон — там живут люди, там находится наша армия», — отметил Зеленский.

По его словам, на этих территориях проживает около 300 тысяч человек, многие из которых пострадали от боевых действий. Сотни людей получили ранения, десятки погибли, поэтому территориальные вопросы не могут рассматриваться формально или чисто политически.

Президент также подтвердил, что 20-пунктный мирный план согласован примерно на 90%. Нерешенными остаются только два пункта, ключевым среди которых является территориальный вопрос.

«Когда я сказал о 90%, это правда. Есть только один главный вопрос, где у нас разные взгляды — это территории. И эти разногласия не с американцами, а с россиянами», — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Соединенные Штаты понимают позиции обеих сторон и пытаются найти компромиссные решения. По словам президента, Украина в течение последнего месяца делала шаги по продвижению мирного процесса.

Комментируя возможность проведения референдума по территориям, Зеленский отметил, что это не принесет положительного результата и не будет поддержано украинским обществом.

«Все хотят мира, но не любой ценой. Референдум по отказу от территорий не будет положительным для Украины», — подчеркнул президент.

Он также добавил, что в случае одобрения мирного плана это станет большим политическим успехом для президента США Дональда Трампа, поскольку переговоры проходят под его лидерством.

