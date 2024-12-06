Украина не нуждается в посредниках для коммуникации с командой Трампа: МИД ответил венгерскому министру

Украина не нуждается в посредниках для коммуникации с командой избранного президента США Дональда Трампа по поводу планов завершения войны.

Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на брифинге в пятницу, 6 декабря, комментируя заявление венгерского министра Сийярто о готовности Венгрии "помочь" Трампу завершить войну в Украине, передает "Укринформ".

"Украине в общении с командой избранного президента Трампа посредники не нужны. У нас установлен контакт и между избранным президентом и президентом Владимиром Зеленским, и между командами на уровне министра иностранных дел и руководителя Офиса президента. Поэтому все эти вопросы решаются в прямом американском диалоге и просто нет нужды обращаться для этого к посредникам", – сказал Тихий.

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Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США окончание войны в Украине стало "близким как никогда" и что Венгрия "прилагает все усилия, чтобы цель Трампа стала реальностью".

Напомним, Зеленский завтра может встретиться с Трампом при необычных обстоятельствах.

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