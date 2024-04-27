Украина не обращалась к Польше за помощью с возвращением мужчин – посол

Василий Зварыч отметил, что мужчинам необязательно возвращаться в Украину, чтобы стать на военный учет.

Официальный Киев не обращался к Польше о возвращении украинских мужчин призывного возраста.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч в интервью TVN 24.

Посол общался с телеканалом по поводу влияния обновленного закона о мобилизации на зарубежных украинцев, который вступит в силу 18 мая. На вопрос, понадобится ли Украине помощь в транспортировке граждан, у которых будут просрочены документы, посол ответил, что Киев не обращался с такой просьбой к польской стороне.

"Давайте подождем. Думаю, все пройдет нормально, без паники", – сказал посол.

В ответ на то, что в Берлине разрешат украинским мужчинам призывного возраста и дальше находиться в Германии с недействительными паспортами, дипломат отметил, что "это суверенное решение каждой страны, как обращаться с гражданами других стран".

"Мы не можем ничего заставить. Для нас главное, чтобы реализация акта о мобилизации была эффективной и прозрачной, чтобы все знали, о чем идет речь. Поэтому мы работаем над тем, чтобы разъяснить нашим гражданам, о чем идет речь", – сказал Зварыч, добавив, что людям "нечего бояться".

Дипломат подчеркнул, что оценки количества украинских мужчин призывного возраста в Польше на данный момент "очень приблизительны".

"По нашим оценкам, только в Польше есть десятки тысяч людей призывного возраста. Но мы будем уверены, когда этот закон будет имплементироваться и когда каждый сможет подтвердить свои данные в пунктах сбора", – сказал он.

На вопрос, должны ли мужчины вернуться в Украину, чтобы встать на военный учет, посол ответил, что это не обязательно.

"Мы временно приостановили прием новых заявлений от мужчин призывного возраста, чтобы технически подготовиться. Когда новый закон вступит в силу, каждый будет знать, как обновить свои данные. Есть идея, что это можно было бы сделать дистанционно", – отметил Зварыч.

Напомним, польский министр внутренних дел Марцин Кервинский заявил, что украинским беженцам в Польше продолжат защиту, которая действует пока до 30 июня. Временную защиту также пообещают предоставить украинцам без паспорта.

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