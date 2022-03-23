Украина не оставит действия Беларуси по высланию украинских дипломатов без должного ответа — МИД Украины

Украина не оставит действия Беларуси по высланию украинских дипломатов без должного ответа — МИД Украины

Посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом.

Украина не оставит действия Беларуси по посылке украинских дипломатов без надлежащего ответа.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко о высылании украинских дипломатов из Беларуси.

Он отметил, что сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте — 12 украинским дипломатам было предписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов.

"Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины. Украина не оставит действия Беларуси без должного ответа, о котором мы сообщим дополнительно", — сказал Николенко.

Он отметил, что после отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом.

При этом Николенко добавил, что у наших дипломатов будет достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси.

Как сообщалось, по информации Министерства иностранных дел РБ, количество украинских дипломатов в Беларуси будет сокращено до пяти человек, остальные должны покинуть страну в течение 72 часов.

Отмечается, что данный шаг направлен на прекращение "недипломатической деятельности ряда сотрудников зарубежных учреждений".

"Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов. Дипломатический состав в формате 1+4 может спокойно продолжать свою работу в соответствии с целями, определенными Венскими конвенциями", — говорится в заявлении МИД Беларуси.

Также сообщается, что в связи с фактическим отсутствием персонала белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в городе Брест.

Ранее в КГБ Белоруссии заявили, что под прикрытием посольства Украины в Белоруссии работали разведчики.

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