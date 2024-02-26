Украина не получила и половины обещанных Евросоюзом снарядов – Зеленский (видео)

Из миллиона снарядов, который пообещал Украине Европейский Союз, даже не 50% пришло, а лишь 30%, отметил Владимир Зеленский.
Украине было предоставлено лишь 30% от обещанного Европейским Союзом миллиона снарядов.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым в Киеве 26 февраля, отвечая на вопрос о задержках половины западной помощи.
"Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, которые нам пообещал Европейский Союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению", — отметил Зеленский.
Напомним, на Западе подсчитали, на сколько Украине хватит снарядов. Собственные запасы боеприпасов Украины могут закончиться до июня, а возможно и раньше.
Ранее сообщалось, что Евросоюз обещает Украине до 2 млн снарядов ежегодно на нужды ВСУ.
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