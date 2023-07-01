Украина не пойдет на территориальные уступки ради вступления в НАТО — Зеленский

Украина ожидает от стран НАТО четкого сигнала о вступлении в Альянс.

Североатлантический альянс обязывает Украину к большому количеству компромиссов, но Киев не готов идти на уступки по некоторым вопросам.

Также читайте Зеленский рассказал о потерях Украины в войне

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом в Киеве.

Он отметил, что Украина не пойдет на территориальные уступки стране агрессору, даже если это позволит присоединиться к НАТО.

Также глава государства заявил, что украинские власти ожидают от стран НАТО четкого сигнала о вступлении в Альянс на саммите, который состоится в Вильнюсе 11 июня.

"Что касается компромиссов по НАТО. Опять-таки вы используете слова компромисс, а затем говорите о компромиссах по границам, не слишком ли много компромиссов для одного государства", — сказал он.

Напомним, ранее президент заявил, что Украина пойдет на переговоры по мирному урегулированию только после того, как украинские военные выйдут на международно признанные границы Украины, которые были по состоянию на 1991 год.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, каким опытом ВСУ могут поделиться с армией НАТО после присоединения к Альянсу.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.