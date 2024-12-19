Украина не позволит РФ иметь преимущество в море: командующий ВМС об ударах по оккупированному Крыму

Силы обороны и дальше будут наносить подобные удары.
Украина нанесла удары по газодобывающим платформам возле Крыма, где оккупанты установили системы наблюдения. Эта операция планировалась не один день и она будет продолжена.
Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в интервью "АрмияInform".
"Мы не можем позволять противнику иметь осведомленность на море, не можем позволить следить за нашими гражданскими или военными кораблями и вообще понимать обстановку", – отметил Неижпала.
По его словам, Украина для ударов использует не только морские дроны, но и другие виды вооружения.
"Нам известно, что враг там оставил спецназовцев, но они ограничены логистически, поэтому имеют обеспечение только воздушным путем с привлечением вертолетов. Мы и дальше будем работать по таким вышкам", – подытожил вице-адмирал.
Напомним, партизаны разведали фортификационные сооружения на админгранице Крыма и Херсонской области. Все говорит о том, что враг ожидает прорыва ВСУ.
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