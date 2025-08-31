Хасиды / © Associated Press

Украина не позволит ежегодное паломничество десятков тысяч хасидских евреев в Умань в следующем месяце из-за беспокойства безопасностью, вызванного продолжающейся войной с Россией.

Об этом сообщило издание The Times of Israel

Решение запретить визиты к могиле раввина Нахмана из Брацлава во время празднования Рош ха-Шана частично связано с запретом на массовые собрания, который действует по всей Украине с момента российского вторжения в феврале 2022 года, пишет издание Maariv.

В течение последнего месяца Россия усилила атаки дронами и ракетами на украинские города, в частности масштабные удары по западным и центральным регионам, где расположена и Умань.

В предыдущие годы Украина настойчиво отговаривала паломников от посещения региона из-за опасности, но десятки тысяч верующих все равно совершали поездку, преимущественно въезжая в Украину через границу с Молдовой.

Издание сообщает, что один из украинских чиновников рассказал, что Киев разочарован отсутствием поддержки со стороны Израиля перед российскими угрозами. Поэтому, в случае если паломничество все же состоится, Украина требует от Иерусалима как финансовой помощи, так и физического присутствия израильской полиции в Умани.

Отдельно сообщается, что правительство Молдовы также требует от Израиля ряд гарантий, исходя из предположения, что паломники таки прибудут. В частности, Кишинев просит профинансировать временный терминал для дополнительных рейсов, которые будут доставлять паломников — стоимостью около восьми миллионов шекелей, обеспечить полицейское присутствие вдоль маршрута и во время полетов, а также покрыть расходы на необходимое оборудование для безопасности и логистики.

По данным издания, Израиль должен перевести правительству Молдовы всю сумму до 3 сентября, иначе паломничество не будет разрешено.

Ежегодно десятки тысяч евреев съезжаются в Умань на еврейский Новый год, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который жил на рубеже XVIII-XIX веков.

Нынешняя поездка стала приоритетом для харедимных религиозных лидеров, которые обратились с просьбой разрешить членам их общин посетить святыню. По сообщениям, они также пытались получить от правительства Израиля около 10 миллионов шекелей (3 миллиона долларов) для финансирования поездок через Молдову.

Дискуссии по Умани происходят на фоне политических баталий в Израиле вокруг уклонения от военной службы студентов ешив. Лидеры харедимных партий настаивают, что поездка является религиозным долгом, а не отдыхом, и добиваются для молодых мужчин права выехать за границу.

Однако, по сообщениям в четверг, Армия обороны Израиля планирует разместить военную полицию в пунктах пропуска, включая аэропорт Бен-Гурион, чтобы задерживать уклонистов от призыва, которые будут пытаться отправиться на праздники.

Генеральная прокуратура Израиля заявила правительству в пятницу, что оно не имеет права создавать механизм, который позволял бы харедимным уклонистам от службы выезжать из страны. Любой такой план был бы незаконным.

Дискуссии продолжаются на фоне общенационального спора относительно давнего освобождения харедимных мужчин от обязательной военной службы. Около 80 тысяч представителей этой общины подлежат призыву в то время, когда Армия обороны Израиля заявляет об острой нехватке личного состава из-за продолжающейся войны.

Религиозные лидеры харедимов призывают своих последователей избегать службы, считая ее угрозой для своего образа жизни, и добиваются закрепления массовых исключений в законодательстве.

