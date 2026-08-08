Украина не сможет производить ракеты для системы Patriot: военный аналитик сделал тревожное заявление

Ракета PAC-3 для Patriot / © Фото из открытых источников

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Украина не будет производить американские ракеты PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot на своей территории, а все слухи в медиапространстве по этому поводу не имеют.

Об этом в эфире «День.LIVE» заявил военный аналитик Дмитрий Снегирев.

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По словам эксперта, даже при передаче американских лицензий, ключевым требованием Вашингтона является развертывание производственных мощностей в Германии, а не в Украине. Главным фактором в этом вопросе является фактор безопасности, ведь украинские предприятия остаются под постоянным прицелом российских аэробалистических ракет.

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Помимо прямой угрозы уничтожения заводов, в США выражают обеспокоенность по поводу сохранения технологических тайн.

«Помимо постоянной угрозы российских ракетных ударов, в Вашингтоне опасаются, что документация на PAC-3 может оказаться в руках российских спецслужб из-за коррумпированных чиновников», — подчеркнул Снегирев.

Аналитик подытожил, что из-за совокупности рисков безопасности и коррупции развертывание производства противоракетных средств такого уровня внутри страны невозможно, а локализация в европейских странах-партнерах остается единственным реалистичным сценарием.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что баллистические ракеты до сих пор остаются проблемой для Украины. В то же время, по его словам, есть ряд стран, которые могут с этим помочь.

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