"Украина не торгует своим суверенитетом": Подоляк прокомментировал статью издания NYT по поводу украинской победы

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал редакционную статью издания The New York Times под названием "Война в Украине усложняется, а Америка не готова".

Статья утверждает, что победа Украины, а значит, возвращение всех украинских территорий, захваченных Россией с 2014 года, является нереальной целью. Потому что Путин не может себе позволить отступить, да еще и имеет ядерное оружие. В то же время Подоляк подчеркнул, что Украина не собирается "торговать своим суверенитетом".

Об этом Подоляк написал в своем телеграмме.

"Любая уступка России сегодня – это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война. Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и проживающими на них гражданами. Жаль, что приходится разъяснять такие простые вещи таким уважаемым изданиям, как The New York Times", — написал советник руководителя ОП.

Отметим, по мнению западных правительств и частных аналитиков, Москве не удалось добиться своей первоначальной цели — молниеносного удара по Киеву, чтобы свергнуть украинское правительство. И успех путинского "плана Б" – мощного наступления на востоке и юго-востоке – тоже провалился.

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