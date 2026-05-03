Энергетика Украины

В Украине невозможно защитить все электроподстанции до 1 сентября, как этого требует правительство.

На нереалистичных сроках отметил народный депутат Сергей Нагорняк в эфире Ранок.LIVE.

«Процесс строительства защитных сооружений продолжается теми силами, которые у нас есть, и теми темпами, которые мы способны сегодня организовать. Они не такие быстрые, как в Китае или в каких-то других странах», — отметил он.

Нардеп добавил, что на совещании с представителями правительства он призвал «не врать самим себе» и не устанавливать нереалистичные сроки для выполнения задачи.

«В планах устойчивости предусмотрена защита подстанций 110 кВ, это подстанций, которые принадлежат облэнерго. По всей стране тысячи таких подстанций, и нужно их защищать», — сказал Сергей Нагорняк.

По его словам, чтобы защитить все эти объекты энергетики, нужно будет работать до конца года.

«Это при условии своевременного финансирования и при условии контроля. Тогда это можно сделать. А самому себя обманывать, что мы сделаем это до 1 сентября… Этого не будет до 1 сентября», — подытожил он.

Напомним, ранее Сергей Нагорняк заявил, что отопительный сезон в Украине может оказаться крайне напряженным из-за угрозы новых атак по энергетической инфраструктуре.

