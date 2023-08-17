Украина не выполнит до октября все критерии вступления в ЕС: Стефанишина рассказала, что будет с переговорами

Ольга Стефанишина уверена, что введение реформ по семи критериям Еврокомиссии на пути в ЕС займет у Украины года.

Украина до октября не выполнит на 100% все критерии, рекомендованные Еврокомиссией, однако переговоры о членстве в ЕС все равно начнутся.

Такое мнение высказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время конференции "Как выглядит путь Украины в ЕС".

"В октябре мы не услышим, что все семь требований выполнены нами на 100%, ведь это масштабная работа, которая займет годы", — сказала Стефанишина и добавила, что до октября Украина примет "все согласованные законодательные и институциональные изменения".

Вице-премьер-министр отметила, что во время внедрения некоторых реформ, в частности, антикоррупционной, "у нас возникают новые задачи, например полноценное выполнение антикоррупционной программы".

"Наша задача – чтобы эти новые задачи не становились условием (для начала переговоров – ред.)", — добавила Стефанишина.

Напомним, ранее посол Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов заявил, что Украина двигается со скоростью света в контексте стандартов ЕС. По его словам, Украине будет проще на этапе переговоров по вступлению в Евросоюз, поскольку этот процесс фактически начался еще в 2014 году.

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