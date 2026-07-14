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- Украина
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Украина неожиданно впервые сбила пять баллистических ракет этой ночью: эксперт обратил внимание на одну деталь
Эксперт отмечает, что ущерб баллистики невозможен без противобаллистических средств поражения.
Ночью против 14 июля РФ во время атаки запустила по Украине восемь баллистических ракет «Искандер-М»/С-400. Воздушные силы отчитались об уничтожении пяти воздушных целей. Это может свидетельствовать о том, что Украина получила противобаллистические средства поражения.
Об этом высказался авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии «УНИАН».
«Избиение баллистики невозможно без противобаллистических средств поражения. То есть именно с помощью ракет PAC-3, потому что на сегодняшний день других комплексов у Украины нет», — пояснил он.
По словам Долинце, речь может идти о получении определенного количества таких средств. Также эксперт отметил: необходимо понимать, что возможность отражения баллистики открывает большие возможности по выявлению и поражению враждебных воздушных целей.
«Ведь это означает, что украинские радары могут работать и выявлять эти цели, ведь в случае невозможности перехватывать баллистику, то есть при отсутствии ракет, как правило, радары не включают. Потому как только радар включается, то враг его сразу видит и может пытаться поразить его баллистической ракетой», — подчеркнул он.
Атака РФ 14 июля — что известно
Этой ночью Киев пережил новую баллистическую атаку. К утру после атаки атаки столицу окутал густой дым. После ночного ушиба возникли сильные пожары. В частности, в Голосеевском районе, где произошло два попадания по складским помещениям. В Дарницком районе из-за падения обломков загорелись автомобили.
По данным ПС, российские войска атаковали Украину восемью баллистическими ракетами «Искандер-М"/С-400, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 135 ударными беспилотниками разных типов. Силы ПВО уничтожили пять баллистических ракет, две Х-59/69 и 108 БпЛА.