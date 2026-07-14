Украина неожиданно впервые сбила пять баллистических ракет этой ночью: эксперт обратил внимание на одну деталь

Взрыв ПВО. / © Getty Images

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Ночью против 14 июля РФ во время атаки запустила по Украине восемь баллистических ракет «Искандер-М»/С-400. Воздушные силы отчитались об уничтожении пяти воздушных целей. Это может свидетельствовать о том, что Украина получила противобаллистические средства поражения.

Об этом высказался авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии «УНИАН».

«Избиение баллистики невозможно без противобаллистических средств поражения. То есть именно с помощью ракет PAC-3, потому что на сегодняшний день других комплексов у Украины нет», — пояснил он.

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По словам Долинце, речь может идти о получении определенного количества таких средств. Также эксперт отметил: необходимо понимать, что возможность отражения баллистики открывает большие возможности по выявлению и поражению враждебных воздушных целей.

«Ведь это означает, что украинские радары могут работать и выявлять эти цели, ведь в случае невозможности перехватывать баллистику, то есть при отсутствии ракет, как правило, радары не включают. Потому как только радар включается, то враг его сразу видит и может пытаться поразить его баллистической ракетой», — подчеркнул он.

Атака РФ 14 июля — что известно

Этой ночью Киев пережил новую баллистическую атаку. К утру после атаки атаки столицу окутал густой дым. После ночного ушиба возникли сильные пожары. В частности, в Голосеевском районе, где произошло два попадания по складским помещениям. В Дарницком районе из-за падения обломков загорелись автомобили.

По данным ПС, российские войска атаковали Украину восемью баллистическими ракетами «Искандер-М"/С-400, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 135 ударными беспилотниками разных типов. Силы ПВО уничтожили пять баллистических ракет, две Х-59/69 и 108 БпЛА.

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