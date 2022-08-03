Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от идеи освобождения Крыма — Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ни при каких обстоятельствах не откажется от идеи деоккупации Крыма.

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что на втором саммите Крымской платформы, который состоится 23 августа, будут обсуждаться дипломатические усилия, необходимые для освобождения украинского Крыма.

Об этом Кулеба рассказал в интервью Укринформу.

"На саммите Крымской платформы, который 23 августа по объективным причинам соберется онлайн, будет обсуждаться все, что способствует деоккупации полуострова в части дипломатических усилий… Мы хотим послать очень четкий сигнал: даже если теоретически – этого не будет, но если теоретически – враг снова будет стоять под Киевом, мы все равно будем планировать деоккупацию Крыма", — подчеркнул министр.

Кулеба подчеркнул, что как бы ни было сложно, необходимо всегда думать стратегически – придет момент, когда Украина деоккупирует свои территории.

"И саммит Крымской платформы – это сигнал как раз об этом. Не будет такого момента в истории, когда нам будет "не до Крыма", "не до Лисичанска" или какого-то другого города, который временно захвачен. Да, речь идет о дипломатии, но мы об этом говорим", — отметил глава МИД.

Вторая причина важности проведения саммита заключается в неформальном нарративе некоторых столиц, говоря "Крым – это, безусловно, Украина, но вы с Крымом особенно осторожно, потому что это обнаженный нерв России".

"Поэтому мы хотим еще раз застолбить, что Крым – это Украина, и мы будем говорить о нем, что захотим и делать, что захотим. Это принципиальный момент", — подчеркнул глава украинской дипломатии.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба также объяснил, почему Украина полностью не разрывает дипломатические отношения с Беларусью, несмотря на ее содействие российской войне в Украине.

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