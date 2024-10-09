Украина нуждается в дополнительных средствах ПВО для усиления защиты объектов энергетики – Минэнерго

Об этом Министр энергетики Герман Галущенко отметил в интервью на мероприятии «Энергия бизнеса», организованном Forbes Украина.

«Последняя массированная атака 26 августа продемонстрировала готовность россиян применять все виды вооружения, в том числе их самое дорогое модифицированное оружие, для ударов по энергетике. Основное решение для защиты энергетики – это противовоздушная оборона. Система пассивной защиты неэффективна при использовании врагом баллистического вооружения, а последний удар свидетельствует о том, что они готовы использовать самое современное баллистическое вооружение, кассетные боеприпасы против нашей энергетики. То есть единственное решение, которое дает 100% гарантию, если можно вообще говорить о 100% гарантии – но это система ПВО и профессионализм наших военных», — сказал он.

Министр подчеркнул, что Украина на всех уровнях работает с западными партнерами и союзниками над усилением систем ПВО.

«Работаем круглосуточно, чтобы улучшить, усилить эту защиту. Очень важно безусловно, чтобы те обещания или публичные заявления, которые звучали о помощи нам в контексте противовоздушных систем обороны, быстро реализовывались», – подчеркнул Галущенко.

Ранее сообщалось, что с октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, что повлияло на устойчивость энергосистемы.