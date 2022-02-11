Украина о решении Британии одобрить жесткие санкции против РФ: "Ожидаем от других западных партнеров брать пример"

В дипведомстве ожидают такого решения против Российской Федерации от других западных партнеров.
Посольство Украины в Великобритании приветствует решение парламента Британии ввести жесткие санкции против России на случай ее нападения на Украину.
Об этом говорится на странице дипведомства в Twitter.
Украинские дипломаты подчеркнули, что ожидают такого решения против Российской Федерации от других западных партнеров и призывают брать пример из Великобритании.
"Мы приветствуем решение правительства Великобритании усилить режим санкций против России. Более жесткая дипломатия и совместные действия сейчас важны для обеспечения мира. Мы с нетерпением ждем других наших западных партнеров последовать примеру Великобритании", — говорится в сообщении.
Напомним, 10 февраля Британия одобрил закон о введении жесточайших санкций против России в случае вероятного широкомасштабного нападения на Украину. В частности, финансовые ограничения могут ввести против компаний РФ и физических лиц в широком спектре экономических и стратегически важных промышленностей.
Между тем, ЕС готовит "значительный и всеобъемлющий" пакет санкций против России в случае ее вторжения в Украину — от закрытия доступа к иностранному капиталу до введения контроля на экспорт особо важных товаров.
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