Украина обменяла бывшего чиновника МВД, который помогал преследовать крымских татар

Николай Федорян Фото: myrotvorets center

Реклама

Украина передала России бывшего чиновника МВД Николая Федоряна в рамках обмена пленными, вернув украинцев с российских застенков. Экс-чиновник был причастен к преследованиям крымских татар.

Об этом стало известно из сообщения на странице проекта «Хочу к своим» в Telegram.

В то же время, из российского плена удалось вернуть украинских граждан, попавших туда еще до начала полномасштабной войны в 2022 году.

Реклама

По данным следствия, во время пребывания в должности во временно оккупированном Крыму Федорян обеспечивал транспортные средства для сотрудников ФСБ, которые проводили незаконные обыски в домах крымских татар, задерживали их и доставляли в места лишения свободы.

Что известно о Николае Федоряне и деталях его задержания

Коллаборант Николай Федорян был задержан 9 ноября 2020 года на админгранице с оккупированным полуостровом. Прокуратура АР Крым обвинила его в государственной измене и пособничестве российским спецслужбам.

Следователи установили, что с 2012 года Федорян работал начальником управления транспорта и авиации компании «Черноморнефтегаз». После оккупации Крыма в 2014 году он остался в должности. До 2011 года занимал разные руководящие должности в структурах МВД.

Напомним, 14 августа в рамках очередного обмена пленными домой вернули 84 украинца, среди которых есть как защитники Мариуполя, так и гражданские, находившиеся в неволе еще с 2014 года.

Реклама

Так, один из освобожденных пробыл в неволе 4013 дней — он был задержан в Донецкой области еще в 2014 году. Военный это или гражданский — Координационный штаб не уточняет.