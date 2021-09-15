Украина обновила карантинные правила пересечения границы: кого они касаются

Изменения вступают в силу с 20 сентября.

В Украине для иностранцев, которые въезжают транзитом и должны покинуть ее территорию в течение 48 часов, отменили самоизоляцию, а потому они не должны устанавливать приложение "Вдома" и делать ПЦР-тест. Изменения вступают в силу с 20 сентября.

Об этом сообщает ГПСУ со ссылкой на соответствующее постановление Кабмина.

Так, теперь по прибытию в Украину все иностранцы и владельцы вида на жительство должны иметь только полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный соответствующей компанией, зарегистрированной в Украине. Эта страховка должна покрывать расходы на лечение COVID-19 и обсервацию, в случае необходимости.

Также всем иностранцам и владельцам вида на жительство, а также лицам без гражданства во время прибытия в Украину нужно иметь один из указанных документов:

документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19

иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 вакцинами, отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или выздоровление лица от COVID-19; или

отрицательный результат ПЦР теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинацию не требуются от детей до 12 лет.

Совершеннолетние иностранцы без вакцинации должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать приложения "Вдома" независимо от срока пребывания в Украине. Самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат.

Как сообщалось, украинцы могут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одного прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию.

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