Украина обновит рекорд по смертности: ученые сделали неутешительный прогноз по коронавируса на ближайшие месяцы

Украина обновит рекорд по смертности: ученые сделали неутешительный прогноз по коронавируса на ближайшие месяцы

Пик коронавируса по прогнозам специалистов в этом году придется раньше. чем в прошлом.

В Украине сейчас стремительно растет количество больных коронавирус. Темпы роста выявления новых случаев инфицирования COVID-19 и смертности в Украине уже значительно превысили предыдущие волны.

Об этом Новини.LIVE рассказал председатель Рабочей группы НАН Украины по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2 в Украине, Игорь Бровченко.

По его мнению, уже в первой половине октября Украина обновит рекорд по количеству заболеваний, а в середине октября — побьет рекорд смертности.

Пик, по прогнозу Игоря Бровченко, произойдет раньше, чем в прошлом году, и пока выглядит так, что он будет выше предыдущих.

Напомним, что врач назвала "лучшую вакцину" от COVID-19 и объяснила, почему.

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