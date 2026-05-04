Украина обратилась к партнерам из-за объявленного перемирия

Сибига призвал партнеров поддержать инициативу прекращения боевых действий

Украина призвала международных партнеров поддержать инициативу полного прекращения боевых действий, отметив, что мир не может зависеть от символических дат или празднований.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Министр прокомментировал позицию президента Владимира Зеленского по поводу возможного перемирия.

По его словам, если Москва действительно готова прекратить войну, она может сделать это немедленно, а именно, уже в ближайшую ночь. Украина в свою очередь готова к прекращению огня с полуночи на 6 мая.

Украина ждет реакцию мира

Сибига подчеркнул, что Киев обратился ко всем партнерам, международным организациям и государствам, поддерживающим мир, с просьбой поддержать эту инициативу.

«Это серьезное предложение, чтобы завершить войну и перейти к дипломатии», — подчеркнул он.

Глава МИД акцентировал, что человеческие жизни имеют гораздо большую ценность, чем любые «парады» или «празднования», на которые может ориентироваться Россия.

По его словам, именно 6 мая станет показательной датой, которая продемонстрирует настоящие намерения Кремля — готова ли Россия к миру или продолжит военную агрессию.

Напомним, Украине не поступало официальное обращение от России по поводу «модальности прекращения боевых действий», о чем заявили в Кремле. В то же время Киев объявляет режим тишины уже с 00:00 6 мая.

