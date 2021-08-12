Украина обратилась в международный суд из-за преступлений российских оккупантов против культурного наследия Крыма

В документе приведены доказательства экспроприации и разрушения уникальных объектов.

Сообщение относительно преступлений против культурного наследия во временно оккупированном Крыму направлено в Офис прокурора Международного уголовного суда. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова на своей Facebook-странице.

По ее словам, уничтожение уникальных объектов культурного наследия человечества является таким же необратимым преступлением, как и лишение человека жизни.

"Мы передаем доказательства экспроприации и разрушения этих ценностей, чтобы Международный уголовный суд приобщил их к своему расследованию, которое, надеемся уже в ближайшее время может начаться", — отметила Венедиктова.

Среди объектов, подвергшихся разрушению и присвоению — древний город Херсонес Таврический и его хора; историческая среда столицы крымских ханов в Бахчисарае — ханский дворец, Чуфут-Кале; Крымская астрофизическая обсерватория; башня Константина и Доковая башня в городе Феодосия; церковь Иоанна Предтечи в Керчи.

Также в документе приведены случаи незаконных археологических раскопок и модификаций культурных ценностей, в том числе в поселениях Кермен-Бурун и Сиваг-Кермен. Речь идет также о разрушении и ограбления раскопок мест захоронений и курганов, а также перемещении культурных ценностей из временно оккупированной территории.

"Десятки объектов культурного наследия Украины и человечества было уничтожено также вследствие строительства так называемой трассы "Таврида"- это трасса Керчь-Севастополь и путепроводы в Севастополе", — отметила генпрокурорка.

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По ее словам, такие действия являются серьезным нарушением международного гуманитарного права и квалифицируются как отдельный вид военных преступлений по содержанию Римского статута Международного уголовного суда.

В настоящее время органами правопорядка АР Крым и г.. Севастополя осуществляется расследование по 23 уголовным производствах по более 100 фактам умышленного уничтожения, разрушения или порчи памятников истории или культуры, незаконного проведения поисковых, археологических работ, вывоза культурных ценностей с временно оккупированной территории.

Напомним, в аннексирована Россией Крыму только за последний год высохло десять озер. Речь идет о Краснокаменске озеро, озеро Богайлы в Сакском районе, озеро у деревни Залесное Бахчисарайского района, розовое озеро Сасык-Сиваш

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