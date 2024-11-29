Украина обсуждала с партнерами снижение мобилизационного возраста — спикер МИД

Эта тема не вызывала напряжения или разногласия.

При переговорах с партнерами Украина обычно информирует о динамике мобилизации. В этом контексте частью обсуждения было и снижение мобилизационного возраста.

Об этом сообщил на брифинге в четверг, 28 ноября, спикер МИД Украины Георгий Тихий.

Он возразил, что эта тема вызвала напряжение или разногласия между Украиной и партнерами.

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"Это часть обсуждения так же, как и другие темы, как обеспечение оружием, стратегии, защиты, санкций, сдерживания и т.д.", — пояснил Тихий.

Спикер МИД добавил, что в настоящее время Украине не хватает необходимого количества оружия и техники для тех украинцев, которые уже были мобилизированными.

“Только после того, как Украина победит, мы сможем выйти и сказать: хорошо, этой помощи было достаточно. До этого, конечно, нам всегда будет требоваться помощь”, — подчеркнул он.

Напомним, 27 ноября в западных СМИ появились сообщения о том, что Белый дом оказывает давление на Киев с целью усиления его боеспособности в войне против российской агрессии. В США считают, что Украина должна рассмотреть возможность понижения призывного возраста своих солдат до 18 лет.

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