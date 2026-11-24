Украина объявила демарш МАГАТЭ из-за назначения подсанкционного россиянина заместителем Гросси / © sprotyv.mod.gov.ua

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назначил подсанкционного представителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова своим заместителем и главой Департамента ядерной энергетики организации. В ответ глава МИД Андрей Сибига поручил объявить МАГАТЭ официальный демарш и передать ноту протеста.

Об этом 24 ноября сообщили Министерство иностранных дел и Министерство энергетики, а также глава МИД Андрей Сибига в соцсетях.

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Сибига назвал назначение санкционированного российского чиновника заместителем Генерального директора МАГАТЭ абсурдным. Он напомнил, что Ферапонтов был непосредственно вовлечен в попытки легализовать первую в истории военную оккупацию крупнейшей атомной электростанции Европы на Запорожье (Запорожскую АЭС).

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«Сообщник одной из самых больших краж и тяжких преступлений против ядерной безопасности теперь станет частью руководства МАГАТЭ. Такая слабость и отсутствие принципов, безусловно, не является тем, в чем мир нуждается во времена кризиса, когда принципиальная лидерская роль обязательна для поддержки Целей и Принципов Устава ООН», — подчеркнул глава МИД.

Сибига поручил украинским дипломатам передать нашу позицию из-за официальной ноты протеста и заявления.

В свою очередь в МИД отметили, что это назначение «противоречит духу и целям резолюций Генеральной конференции и Совета управляющих МАГАТЭ по ядерной безопасности, физической ядерной безопасности и гарантиям в Украине».

«Международная организация, призванная защищать мир от ядерных угроз, не может наделять руководящими полномочиями представителей государственных структур, причастных к созданию этих угроз», — говорится в сообщении ведомства.

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В МИД призвали государства-члены МАГАТЭ, прежде всего членов Совета управляющих, предоставить принципиальную публичную оценку этому назначению и задействовать предусмотренные Уставом Агентства механизмы для пересмотра этого решения.

Напомним, что у Путина пригрозили ядерным ударом Киеву.

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