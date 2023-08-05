Украина объявила военную угрозу для шести российских портов в Черном море

Украина объявила о военной угрозе судоходству в акватории шести российских портов на Черном море.

Это следует из прибрежных предупреждений "Госгидрогафии".

"Военная угроза. Акватория внутреннего и внешнего рейдов портов Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи, Тамань", — говорится в сообщении на сайте Государственной службы морского и речного транспорта.

Предупреждение выпущено 4 августа до последующей отмены. Кроме того, согласно предупреждению, судоходство в районах Северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива Украины запрещено с 05:00 20 июля 2023 года.

Следует отметить, что ранее Министерство обороны Украины обнародовало заявление, в котором предупреждает, что все суда, которые с 21 июля будут направляться в порты Российской Федерации или оккупированные украинские порты, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.

Напомним, в ночь на 5 августа в районе Керченского пролива в результате атаки надводного дрона был поврежден российский танкер SIG. ТСН.ua собрал все, что известно об атаке дрона на танкер SIG.

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