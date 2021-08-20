Украина — одна из первых стран за пределами ЕС, чьи электронные COVID-сертификаты признали

Украинцы смогут сгенерировать сертификат в "Дії" и путешествовать с ним в страны ЕС.

Украина является одной из первых стран за пределами ЕС, чьи электронные COVID-сертификаты признали. Благодаря этому украинцы смогут свободно путешествовать.

Об этом заявил посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас на брифинге по внедрению COVID-сертификатов в "Дії" и взаимному признанию с ЕС 20 августа.

"Украина — одна из первых стран за пределами ЕС, которая получила статус эквивалентности COVID сертификатов", — заявил Маасикас.

Посол ЕС в Украине надеется, что решение о признании украинских COVID-сертификатов будет способствовать тому, что украинцы будут мотивированы вакцинироваться.

"Вакцинация набирает темпы. Хочу поблагодарить господина министру Ляшко за это. И я на самом деле надеюсь, что сегодняшнее решение будет способствовать тому, что украинцы будут мотивированы вакцинироваться...

Это выдающаяся история наших людей, которые хотят быть вместе, хотят путешествовать и хотят приблизить Украину к Европейскому Союзу. И последнее, но также очень важно, — это время, когда одобрено это решение: накануне 30-й годовщины Независимости Украины. Я поздравляю вас всех с этим событием", — добавил Маасикас.

Напомним:

19 августа Евросоюз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними.

что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дія" соответствуют европейским, а потому позволяют гражданам Украины свободно путешествовать с ними. 20 августа министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, когда и как украинцы смогут получить COVID-сертификат в "Дії".

Электронные COVID-сертификаты, Интернет и новые услуги в "Дії": интервью с Михаилом Федоровым

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