Украина ограничит импорт из Польши и Венгрии, если они не отменят зерновое эмбарго – Шмыгаль

Если Польша и Венгрия не отменят зерновое эмбарго, Украина ограничит импорт из этих стран.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, если Польша и Венгрия не отменят односторонний запрет на импорт украинской агропродукции, Украина в ответ запретит импорт определенных категорий товаров из этих двух стран.

Об этом премьер написал в Telegram.

По словам Шмыгаля, украинское правительство предлагает ЕС и странам-соседям компромиссный сценарий. Украина уже представила Европейской комиссии план действий по контролю за экспортом четырех групп агротоваров из Украины.

"Такой контроль поможет предотвратить любые искажения рынка в соседних государствах-членах ЕС. В частности, планируем принять постановление, предусматривающее, что товары, которые идут в режиме экспорта в пять государств-соседей, будут получать верификацию и согласование от украинского Министерства экономики", — объяснил премьер.

В то же время Украина уже подала формальные запросы в Польшу, Венгрию и Словакию о нарушении норм Всемирной торговой организации.

Также Украина начинает антидискриминационное расследование против недружественных действий этих стран в торговой сфере на основе статистики 2023 года.

"Если Польша и Венгрия не согласятся на согласованные с Еврокомиссией меры и не отменят односторонние запреты в отношении наших товаров, мы примем решение о запрете импорта в Украину определенных категорий товаров из указанных стран", — заявил Шмыгаль.

Напомним, Украина подала иск против Польши, Словакии и Венгрии: какая причина.

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