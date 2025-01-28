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Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Сирены воют по всей Украине / Фото: ТСН.ua

Ракетная опасность на всей территории Украины, взлет МиГ-31К.

В Киеве, а затем и по всей территории Украины во вторник, 23 января, в 11.18 распространилась воздушная тревога.

В Воздушных силах предупредили о ракетной угрозе.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 января российские захватчики атаковали Украину ударными дронами. Вражеские беспилотники двигались в центральных, северных, восточных и южных регионах страны.

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