Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

В Киеве, а затем и по всей территории Украины во вторник, 23 января, в 11.18 распространилась воздушная тревога.

В Воздушных силах предупредили о ракетной угрозе.

"Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении! Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!" – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 28 января российские захватчики атаковали Украину ударными дронами. Вражеские беспилотники двигались в центральных, северных, восточных и южных регионах страны.