Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Ракетная опасность на всей территории Украины!

В четверг, 13 марта, по состоянию на 12.24 Украину охватила масштабная воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили о ракетной угрозе.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", – говорится в сообщении.

В ВС просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги!

Напомним, в ночь на 13 марта, армия РФ атаковала Киев беспилотниками. Сработали силы ПВО. Есть сбитые цели.

Также Россия в очередной раз произвела обстрел территории Киевской области беспилотниками.

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