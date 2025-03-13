Украину охватила масштабная воздушная тревога: что известно

Ракетная опасность на всей территории Украины!
В четверг, 13 марта, по состоянию на 12.24 Украину охватила масштабная воздушная тревога.
В Воздушных силах сообщили о ракетной угрозе.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", – говорится в сообщении.
В ВС просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги!
Напомним, в ночь на 13 марта, армия РФ атаковала Киев беспилотниками. Сработали силы ПВО. Есть сбитые цели.
Также Россия в очередной раз произвела обстрел территории Киевской области беспилотниками.
Читайте также: