Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Польши: что случилось

Энергосистема Польши имела излишки электроэнергии.
"Укрэнерго" 11 июня активировало аварийную помощь энергосистеме Польши – Украина приняла излишки электроэнергии, которые имела польская энергосистема в дневные часы в объеме 1800 МВт·ч.
Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".
"Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Польша в дневные часы выходного дня имела переизбыток электроэнергии, и запросила у стран-соседей помощь в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии", — рассказали в компании.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что такие условия договора Украина имеет только с Польшей.
В настоящее время в Украине производство электроэнергии обеспечивает необходимые потребности. Однако половодье снижается, гидроэлектростанции уменьшают производство электроэнергии, продолжается летняя ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций, а также на некоторых атомных энергоблоках. Так что объем доступных мощностей ограничен.
Напомним, "Укргидроэнерго" работает над проектом перекрытия Каховского водохранилища.
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