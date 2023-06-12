Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Польши: что случилось

"Укрэнерго" 11 июня активировало аварийную помощь энергосистеме Польши – Украина приняла излишки электроэнергии, которые имела польская энергосистема в дневные часы в объеме 1800 МВт·ч.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Польша в дневные часы выходного дня имела переизбыток электроэнергии, и запросила у стран-соседей помощь в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии", — рассказали в компании.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что такие условия договора Украина имеет только с Польшей.

В настоящее время в Украине производство электроэнергии обеспечивает необходимые потребности. Однако половодье снижается, гидроэлектростанции уменьшают производство электроэнергии, продолжается летняя ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций, а также на некоторых атомных энергоблоках. Так что объем доступных мощностей ограничен.

Напомним, "Укргидроэнерго" работает над проектом перекрытия Каховского водохранилища.

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