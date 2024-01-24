Украина оказала аварийную помощь энергосистеме Польши – какая причина

Энергосистема Украины утром 24 января по запросу польского оператора системы передачи PSE приняла избыток электроэнергии общим объемом 1600 МВт-час.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Ветряная погода на территории Польши способствовала работе электростанций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ).

"Это не коммерческий импорт, а именно один из видов аварийной помощи. Ветряная погода на территории Польши способствовала работе электростанций на ВИЭ. Поэтому с 02:00 до 06:00, в часы минимального потребления, польская энергосистема имела избыток электроэнергии и запросила у стран -соседей помощь в ее потреблении. Украина таким образом получила дополнительный объем электроэнергии", — объяснила компания.

В Украине 23 января суточный максимум потребления был утренним и на 1,2% выше, чем в понедельник, 22 января.

Сегодня, 24 января, несмотря на стабильную температуру на улице, по состоянию на 9:00 уровень потребления – на 1,2% выше показателя в это же время вчера 23 января. Причина – плотная облачность по всей стране мешает работе крышных солнечных электростанций, поэтому домохозяйства увеличивают потребление электроэнергии из сети.

Общий уровень потребления остается высоким. Людей просят потреблять электроэнергию бережливо.

В настоящее время электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей.

В течение суток в аварийный ремонт выведено два блока тепловой электростанции. Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется.

Напомним, эксперт объяснила, как избежать отключения коммунальных услуг из-за долгов.

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