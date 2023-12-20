Украина оказалась среди самых опасных стран в 2024 году: детали

Рядом с Украиной расположены Сирия, Ирак, Афганистан и другие страны.
Украина оказалась среди самых опасных для посещения стран мира в 2024 году, ведь второй год подряд демонстрирует очень высокие риски, связанные с безопасностью для жизни и здоровья из-за полномасштабной войны.
Об этом сообщает The Independent со ссылкой на результаты нового исследования, определяющего самые опасные и безопасные страны мира в 2024 году.
Авторы исследования – медицинская консалтинговая компания International SOS – создали интерактивную карту, информирующую путешественников и компании о потенциальных угрозах в разных странах мира. Измерение было проведено по четырем параметрам риска: медицинские, безопасные, связанные с климатическими изменениями и влияющие на ментальное здоровье людей.
Самые опасные страны в 2024 году
Так, по параметру риска "безопасность" Украина, Сирия, Ирак, Афганистан, Ливия, Йемен, Южный Судан, Центральноафриканская Республика и Сомали получили самый высокий уровень предупреждения "экстремальный". После роста преступности и беспорядков рост рисков для безопасности зафиксирован в частях Ливана, палестинских территорий, России и Сахеля, а также Эквадоре и части Колумбии.
Самые безопасные страны – Исландия, Люксембург, Норвегия, Швейцария и Дания.
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В категории "медицина" страны с "очень высоким" риском: Сирия, Ирак, Афганистан, Йемен, Северная Корея, палестинские территории, Гаити, Ливия, Нигер, Буркина-Фасо, Гвинея, Гвинея-Бисау, Сьерра-Леоне, Либерия Судан, Южный Судан, Центральноафриканская Республика, Эритрея, Бурунди и Сомали.
К странам с "очень высоким" риском в категории "изменения климата" относятся Сирия, Ирак, Афганистан, Йемен, Чад, Нигер, Мали, Нигерия, Центральноафриканская Республика, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Демократическая Республика Конго и Мозамбик.
Заметим, что Великобритания получила "низкий" рейтинг по всем трем категориям рисков.
К слову, в октябре Институт экономики и мира составил рейтинг самых безопасных стран мира. Украина оказалась на одном из последних мест.
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