Украина оказалась в плену непогоды: Мариуполь остался без света, а Ровно превратилось в озеро

Несколько дней в стране идут дожди, а местами — с градом.
Накрыло мощным ливнем и засыпало градом: украинские города оказались в плену непогоды.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 9 июня.
В Мариуполе ливень парализовал движение транспорта и оставила без света часть города. Местные жители выложили в соцсети видео, как по дорогам несутся бурные потоки, а вода заливает пидиьзд многоэтажки.
Град, величиной с спелую вишню, сняли жители села Новая Маячка в Херсонской области. Непогода бушевала в нескольких районах региона, хотя в самом Херсоне не упало ни капли дождя.
Зато в Ровно дождь стоял стеной. Тротуары напоминали бурные реки, а дороги стали похожими на озера. Кое-где вода была выше колес автомобилям. В свою очередь, детям высокая вода добавила радости. Посреди улицы устроили своеобразный аквапарк: дети спускалась, словно с горки.
Как сообщалось ранее, мощный ливень накрыл Винницу. Непогода обрушилась внезапно накануне, за считанные минуты улицы превратились в реки и посыпал град, с которого горожане даже умудрялись лепить снежки. Побило клубнику, пооббивали цвет плодовых деревьев, ледяные шарики даже прошивали беседки.