Украина окажется под влиянием антициклона: чего ожидать от погоды

Прогноз погоды / © Pixabay

Большую часть территории Украины 5 ноября определят антициклон, поэтому значительных осадков не прогнозируется.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Telegram.

По ее словам, температура воздуха будет оставаться комфортной для начала ноября. Прохладнее всего будет на западе — днем +8…+11 °С. В центральных и северных областях прогнозируется +11…+14 °С, на юге — теплее всего, до +17 °С.

Небольшие дожди возможны только в отдельных регионах — в Винницкой, Черновицкой, Одесской областях, а также ночью в Житомирской области. В других районах — сухо, с переменной облачностью.

В Киеве 5 ноября осадков не ожидается, температура днем повысится, что создаст благоприятные условия для прогулок.

В ближайшие дни в Украине сохранится умеренно теплая погода с незначительными колебаниями температуры. В то же время, по предварительным прогнозам, с 11-12 ноября в большинстве регионов ожидается ощутимое похолодание, поэтому синоптики советуют заранее подготовиться к снижению температуры.

