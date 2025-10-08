- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 348
- Время на прочтение
- 2 мин
Украина определила, с кем разрешит множественное гражданство: подробности
Множественное гражданство заработает: Украина выбрала союзников для упрощенной процедуры.
Правительство Украины 8 октября приняло ключевое постановление, разработанное Министерством иностранных дел, которое определяет четкий перечень критериев для иностранных государств, с которыми будет введен упрощенный порядок обретения гражданства Украины.
Об этом сообщили в МИД Украины.
Этот шаг является реализацией закона, принятого летом, позволяющего украинцам и этническим украинцам иметь множественное гражданство (сохранение иностранного паспорта при получении украинского). Закон вступит в силу 16 января 2026 года
Цель — увеличить мировое украинство и интегрировать союзников
Основная цель решения — увеличение количества граждан Украины за счет диаспоры. Как отметили в МИДе, сотни тысяч этнических украинцев и их потомков получат возможность «восстановить правовую связь со своей Родиной».
Однако в условиях российской агрессии механизм множественного гражданства не будет универсальным. Приоритет будет предоставляться только странам, которые являются «ближайшими и надежными союзниками» Украины.
Ключевые критерии национальной безопасности
Правительство ввело «государственный подход», объединяющий интересы мирового украинства с национальной безопасностью. Перечень критериев для отбора стран строг и ориентирован на геополитическую поддержку Украины.
Ключевые критерии для иностранных государств:
Членство в группе семи (G7) и/или Европейском союзе (ЕС).
Применение санкций против русской Федерации за злость.
Позиция на международной арене: активная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины (в частности, голосования в международных организациях).
Степень партнерства: наличие отношений стратегического либо другого вида партнерства.
Финансовая поддержка Украины.
Иные факторы, влияющие на обеспечение национальных интересов.
Конкретный перечень государств, отвечающих этим требованиям, будет сформирован и утвержден Кабинетом Министров Украины отдельно, после чего он вступает в силу.
Напомним, Украина разрешила своим гражданам иметь множественное гражданство. Разрешение украинцам кроме «родного» паспорта иметь гражданство другой страны, если это не Россия или Беларусь — вынужденный шаг для истощенного войной государства. Новый закон позволит тем, кто будет претендовать на гражданство другого государства, не сдавать украинский паспорт, а сохранить его, а вместе с ним связь с Родиной.
Демограф Александр Гладун рассказал, почему ему не нравится закон о множественном гражданстве. Он отметил, что нардепам стоило дождаться решения Конституционного суда, а уже тогда принимать подобное решение.
Первыми странами, где будут применяться нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Это шаг для еще большего единства украинцев в мире.
Около 95% украинцев, находящихся сейчас в странах Европейского Союза, не смогут получить тамошнее гражданство. Настоящей целью нового закона о множественном гражданстве есть укрепление связей с украинской диаспорой, а не упрощение процедуры для временных мигрантов.