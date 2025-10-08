Украина определила, с кем разрешит множественное гражданство: подробности

Множественное гражданство / © ТСН.ua

Реклама

Правительство Украины 8 октября приняло ключевое постановление, разработанное Министерством иностранных дел, которое определяет четкий перечень критериев для иностранных государств, с которыми будет введен упрощенный порядок обретения гражданства Украины.

Об этом сообщили в МИД Украины.

Этот шаг является реализацией закона, принятого летом, позволяющего украинцам и этническим украинцам иметь множественное гражданство (сохранение иностранного паспорта при получении украинского). Закон вступит в силу 16 января 2026 года

Реклама

Цель — увеличить мировое украинство и интегрировать союзников

Основная цель решения — увеличение количества граждан Украины за счет диаспоры. Как отметили в МИДе, сотни тысяч этнических украинцев и их потомков получат возможность «восстановить правовую связь со своей Родиной».

Однако в условиях российской агрессии механизм множественного гражданства не будет универсальным. Приоритет будет предоставляться только странам, которые являются «ближайшими и надежными союзниками» Украины.

Ключевые критерии национальной безопасности

Правительство ввело «государственный подход», объединяющий интересы мирового украинства с национальной безопасностью. Перечень критериев для отбора стран строг и ориентирован на геополитическую поддержку Украины.

Ключевые критерии для иностранных государств:

Реклама

Членство в группе семи (G7) и/или Европейском союзе (ЕС).

Применение санкций против русской Федерации за злость.

Позиция на международной арене: активная поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины (в частности, голосования в международных организациях).

Степень партнерства: наличие отношений стратегического либо другого вида партнерства.

Финансовая поддержка Украины.

Иные факторы, влияющие на обеспечение национальных интересов.

Конкретный перечень государств, отвечающих этим требованиям, будет сформирован и утвержден Кабинетом Министров Украины отдельно, после чего он вступает в силу.

Напомним, Украина разрешила своим гражданам иметь множественное гражданство. Разрешение украинцам кроме «родного» паспорта иметь гражданство другой страны, если это не Россия или Беларусь — вынужденный шаг для истощенного войной государства. Новый закон позволит тем, кто будет претендовать на гражданство другого государства, не сдавать украинский паспорт, а сохранить его, а вместе с ним связь с Родиной.

Демограф Александр Гладун рассказал, почему ему не нравится закон о множественном гражданстве. Он отметил, что нардепам стоило дождаться решения Конституционного суда, а уже тогда принимать подобное решение.

Первыми странами, где будут применяться нормы, станут Германия, Польша, Чехия, США и Канада. Это шаг для еще большего единства украинцев в мире.

Реклама

Около 95% украинцев, находящихся сейчас в странах Европейского Союза, не смогут получить тамошнее гражданство. Настоящей целью нового закона о множественном гражданстве есть укрепление связей с украинской диаспорой, а не упрощение процедуры для временных мигрантов.