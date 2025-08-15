Трамп и Путин / © Getty Images

Реклама

Украина определила три ключевых критерия, по которым будет оцениваться результаты переговоров в Анкоридже.

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Главные условия:

Немедленное и полное прекращение огня. Подоляк подчеркнул, что прекращение смертей является первоочередным условием для начала любого политического процесса.

Согласованы принципы мирного процесса без права вето России. Украина настаивает на реальном трехстороннем формате переговоров, где принципы будут определяться совместно с Европой, а не будут диктоваться Москвой.

Четкий сигнал другим странам о санкциях. Поддержка агрессии России должна привести к изоляции и потере рынков всем, кто предоставляет ей ресурсы.

Михаил Подоляк подчеркнул, что не может быть никаких компромиссов по территориям Украины или особым статусам для оккупированных районов.

Реклама

«Ни торгу территориями, ни особых статусов для оккупированных районов. Сначала перестают умирать люди, потом начинается политика. Очевидно, что Президент Трамп хочет покинуть Аляску миротворцем, а не статистом в чужом (читай русском) сценарии. Это возможно только тогда, когда первый пункт о прекращении огня будет выполнен буквально через час», — отметил Подоляк.

В противном случае, говорит Подоляк, должны быть применены жесткие инструменты давления.

Напомним, сегодня Дональд Трамп встретится с Владимиром Путиным на Аляске. Участие в переговорах примут ключевые министры и советники обеих стран.

Президент РФ Владимир Путин прилетит в американский город Анкоридж на Аляске в пятницу, 15 августа, ровно в 11 часов по местному времени (в 22 часа по Киеву).

Реклама

В то же время в Белом доме утверждают, что встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.