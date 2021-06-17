Украина ослабила пересечения границы с оккупированных территорий Донбасса и Крыма: что изменилось

Отменено ПЦР-тесты самоизоляцию.

С четверга, 17 июня, Украина ослабила условия пересечения границы с временно оккупированных территорий.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Отмечается, жители Донбасса и аннексированного Крыма, прибывающих на подконтрольную Украины территорию, в вынуждены сдавать ПЦР-тесты или отбывать 14-дневный самоизоляцию с помощью приложения "Дій вдома".

Такое решение связано с тем, что на территории страны установили "зеленую" зону, сообщили в правительстве. Таким образом украинская сторона сняла ограничения, с которыми жители оккупированных территорий сталкивались на КПВВ при пересечении границы.

Как сообщалось, правительство продлил карантин в Украине до 31 августа. Впрочем, чиновники решили ослабить ограничения. В частности, отменяют контроль самоизоляции через мобильное приложение пока страна находится в "зеленой" зоне эпидемиологической опасности. Поэтому теперь въезжать в страну украинские граждане смогут беспрепятственно. Впрочем, от иностранцев будут требовать отрицательные тесты на COVID-19 или документ о полном вакцинацию.

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