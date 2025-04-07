Антенна Starlink в Украине / © Getty Images

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Украинцам пока придется мириться с тем, что миллиардер Илон Маск может в любой момент отключить спутниковую связь Starlink. На сегодняшний день нет краткосрочных альтернатив, которые могли бы сравниться с этой системой.

Об этом говорится в статье Politico.

Starlink стал жизненно важным для украинских войск в войне с Россией. Но Киев оказывается в зависимости от Маска. Тот в марте заявил: «Вся линия фронта упадет, если я выключу Starlink».

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Конкурентом Starlink может стать Eutelsat

Чтобы снизить этот риск Евросоюз ищет резервные варианты для Украины. Один из них — франко-британский оператор Eutelsat, продвигающий себя в ккакчестве пути к освобождению Киева от влияния Маска.

«Работать со Starlink — это зависимость, которую могут решить в Белом доме или в резиденции Мар-а-Лаго. Хорошо иметь несколько опций», — заявила исполнительный директор Eutelsat Ева Бернеке.

Но нынешние альтернативы Starlink еще не готовы соперничать с Маском — даже Eutelsat, что признает сама Бернеке.

«Если бы нам пришлось полностью взять на себя всю коммуникационную мощь Украины, мы бы не смогли этого сделать. Давайте будем честными. Но я верю, что мы можем обеспечить связь для некоторых критических государственных нужд», — рассказала исполнительный директор Eutelsat.

Starlink лидирует на рынке. Eutelsat является сильным конкурентом, но отстает. В то же время, такие проекты как Project Kuiper от Amazon находятся еще на ранних стадиях.

Сеть Starlink из более чем 7000 спутников значительно превосходит 600 спутников Eutelsat, не говоря уже о компактности терминалов. В зависимости от сценария использования Starlink может обеспечить в 23-490 раз большую мощность над Украиной, чем Eutelsat.

Европа как запасной план

На сегодняшний день Eutelsat ведет переговоры с ЕС по финансированию для отправки новых терминалов в Украину, а также будущих запусков спутников, чтобы в перспективе расширить сеть.

«Обсуждение продолжается на уровне ЕС — со странами-членами и с промышленностью», — подтвердил представитель Еврокомиссии Тома Регнье.

Инвесторы не остались безучастными. Акции Eutelsat резко выросли на фоне надежд, что компания сможет заменить Starlink в Украине.

ЕС также работает над проектом IRIS² — многомиллиардной инициативой по созданию независимой спутниковой системы, которая сможет конкурировать со Starlink. Но из-за задержек и перерасхода средств система будет готова не раньше начала 2030 годов.

«Отлично, что есть сотрудничество между государствами и частным сектором. Но в итоге это — капля в море», — высказался эксперт в космической отрасли Кристофер Бо из компании Analysys Mason.

Напомним, в марте Politico писало, что аэрокосмические компании Airbus, Leonardo и Thales Alenia Space размышляют о создании совместного предприятия для расширения производства спутников. Цель — конкурировать со Starlink и другими международными игроками.