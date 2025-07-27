Украина останавливает обязательства по ключевому европейскому договору – МИД

МИД Украины

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Украина останавливает исполнение обязательств по Договору об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

Об этом сообщил МИД после Совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений.

В министерстве объяснили, что это решение является логическим продолжением шагов по укреплению национальной безопасности. Речь идет о последовательной адаптации оборонной политики Украины к условиям полномасштабной войны с Россией.

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"Это следующий шаг для усиления Украины после остановки действия Оттавской конвенции", - говорится в заявлении МИД.

ДОВСЕ – это международный договор, предусматривающий лимиты на количество тяжелого вооружения, в том числе танков, бронемашин, артиллерии, боевых самолетов и ударных вертолетов, которые может иметь государство.

Этот документ утратил актуальность в архитектуре Европы после агрессии России. РФ прекратила участие в договоре еще в 2007 году, а официально вышла из него в 2023 году.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин. Теперь Украина юридически освободилась от еще одного ограничения в оборонной сфере.

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